В Греции тушат 90 лесных пожаров по всей стране

Температура во многих районах страны поднималась 26 июля до 45-46 градусов

АФИНЫ, 26 июля. /ТАСС/. Пожарные Греции тушат 90 лесных пожаров по всей стране, новые крупные возгорания произошли в регионах Магнисия и Фтиотида. Об этом сообщил пресс-секретарь Пожарной службы страны Яннис Артопиос.

По его словам, борьба с природными пожарами продолжается в условиях сильной жары и мощных ветров. Температура во многих районах страны поднималась в среду до 45-46 градусов по Цельсию. "Сегодня все силы гражданской защиты действуют в экстремальных условиях, учитывая, что сегодня самый тяжелый день за все лето. За последние 24 часа в стране вспыхнул 61 лесной пожар, и в общей сложности пожарные команды борются с 90 пожарами по всей территории", - сказал он.

Пресс-секретарь отметил, что новый сильный пожар произошел в среду у поселка Велестино близ города Волос (области Магнисия), где он быстро принял угрожающие размеры, и по этой причине жителям населенных пунктов Велестино, Сескло, Агиос-Георгиос-Ферон было предложено готовиться, если потребуется, к эвакуации. Затем было выпущено новое сообщение об эвакуации населенных пунктов Димини, Палиури и промышленной зоны Волос.

Тушением огня в этом районе занимаются 50 пожарных на 15 машинах, 2 пеших отряда, с воздуха воду сбрасывают 3 самолета и 1 вертолет.

"Серьезные масштабы быстро принял также пожар, вспыхнувший в районе Кастро в области Фтиотида. Со специального номера 112 жителям на мобильные телефоны было отправлено экстренное СМС об эвакуации северных районов города Ламия в сторону его центра и юга. Затем мы направили аналогичное сообщение об эвакуации поселений Неа Магнисия, Мегали Вриси и Агиа Параскеви в городок Стилида", - сообщил Артопиос. По его словам, в этом районе также задействованы мощные наземные силы пожарных, а также авиация.

Помощь пожарных из 11 стран

На юго-восточной части острова Родос продолжаются повторные возгорания, по этой причине трижды была объявлена эвакуация населенных пунктов. Для борьбы с огнем продолжают действовать расширенные наземные силы, а также пять самолетов, два из которых из Турции, а также пять вертолетов.

На острове Корфу (Керкира) также было много повторных возгораний в северо-восточной части острова, четыре раза объявлялась эвакуация населенных пунктов. Тушение пожара ведут 112 пожарных на 36 машинах, 5 пеших отрядов, в том числе 50 пожарных с 15 машинами из Болгарии, периодически работают 1 самолет и 4 вертолета.

"В борьбе с пожарами вместе с греческими пожарными силами работают пожарные из 11 стран", - сказал пресс-секретарь.

Полиция сообщила о двух погибших в результате лесных пожаров в среду. В регионе Магнисия в сгоревшем трейлере обнаружено обгоревшее тело женщины, а в лесном районе нашли тело погибшего пастуха.