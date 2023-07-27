Мосгорсуд огласит приговор экс-судье Кондрат, обвиняемой во взяточничестве

МОСКВА, 27 июля. /ТАСС/. Московский городской суд огласит приговор бывшей судье Арбитражного суда Москвы Елене Кондрат, обвиняемой во взяточничестве. Об этом ТАСС сообщили в суде.

"Оглашение приговора назначено на 14:00 мск 27 июля", - сказали в суде.

Прокуратура в ходе прений сторон попросила приговорить Кондрат к 11,5 года колонии общего режима и штрафу в размере 65-кратной суммы взятки, то есть в размере 253,38 млн рублей, а также лишить ее права занимать должности в судебной системе и системе правоохранительных органов, связанные с осуществлением функций представителя власти, сроком на шесть лет.

Защита экс-судьи ранее назвала уголовное дело Кондрат незаконным, а обвинение - надуманным и необоснованным. Сама Кондрат свою вину не признала.

Уголовное дело против судьи Кондрат, которая добровольно ушла в отставку перед арестом, было возбуждено председателем Следственного комитета РФ Александром Бастрыкиным после получения согласия квалификационной коллегии судей. По данным следствия, Кондрат в силу занимаемой должности знала, что ее коллега рассматривает арбитражное дело. В сентябре 2020 года в одном из московских ресторанов она рассказала коллеге о том, что к ней обратились люди, готовые передать $50 тыс. в случае вынесения решения о непривлечении к субсидиарной ответственности ряда физических и юридических лиц, проходящих по данному делу. В дальнейшем в ходе телефонных переговоров и личных встреч Кондрат убеждала коллегу принять нужное решение за денежное вознаграждение, а сама решила выступить посредником при передаче денег. Но ее коллега обратилась в правоохранительные органы, в связи с чем сделка прошла под контролем оперативных служб.

Кондрат было предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 291.1 УК РФ (посредничество во взяточничестве в особо крупном размере), ей грозит до 12 лет лишения свободы. В ходе расследования дела Кондрат уклонялась от проведения следственных действий, не являлась к следователю, а позже покинула Москву и была объявлена в федеральный розыск. Ее местонахождение было установлено на территории другого региона. Она была задержана, после чего ей избрали меру пресечения в виде заключения под стражу.