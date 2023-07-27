В Марокко задержали 50 человек по подозрению в связях с террористами

Во время обысков в домах задержанных было изъято холодное оружие, публикации, прославляющие терроризм, и материалы по изготовлению взрывчатых веществ

РАБАТ, 27 июля. /ТАСС/. Органы безопасности Марокко провели серию операций в разных городах страны, в ходе которых задержали 50 человек по подозрению в связях с террористическими организациями.

По данным информационного портала "360", задержанные присягнули на верность террористическим организациям "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ) и "Аль-Каида" (запрещена в РФ).

По результатам проведенных обысков в домах задержанных было изъято холодное оружие различных видов, публикации, прославляющие терроризм, а также документы, содержащие сведения о способах изготовления взрывчатых веществ.

Операции по задержанию сторонников ИГ проводились сотрудниками Центрального бюро судебных расследований (ЦБСР) Марокко. Оно было создано в марте 2015 года для борьбы с различными видами преступности и угрозами терроризма. Бюро подчиняется Главному управлению территориального контроля - одной из ключевых спецслужб королевства. В настоящее время государством именно на ЦБСР возложены основные задачи по отражению угроз со стороны экстремистов и террористов.