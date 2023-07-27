В Якутии за сутки ликвидировали лесные пожары на площади свыше 305 тыс. га

В тушении огня участвуют 753 человек и 12 единиц техники

ЯКУТСК, 27 июля. /ТАСС/. Лесные пожары в Якутии действуют на площади свыше 92 тыс. га, за сутки ликвидировано 9 возгораний на площади 305,2 тыс. га. Об этом сообщается в Telegram-канале регионального оперштаба.

"За сутки в Якутии ликвидировали 9 лесных пожаров с общей площадью 305,2 тыс. га. Обнаружено 23 новых пожара на площади 1 143 га. Всего на начало суток действует 41 лесной пожар с общей площадью 92 655 га. Из них локализовано 3 пожара на площади 19 163 га", - говорится в сообщении.

По данным Минэкологии Якутии, по состоянию на 08:00 (02:00 мск) ведется работа по тушению 24 лесных пожаров на площади 83 708 га на территориях Алданского, Верхнеколымского, Кобяйского, Момского, Нерюнгринского, Нюрбинского, Олекминского и Усть-Майского районов.

В тушении задействовано 753 сотрудника лесопожарных формирований и 12 единиц лесопожарной спецтехники, также 16 самолетов Ан-2 и Cessna находятся на авиапатрулировании, 6 вертолетов Ми-8 - на тушении, самолет Ан-26 для переброски сил и средств для тушения лесных пожаров.

Якутия - один из самых пожароопасных регионов страны. Общая площадь лесов составляет 256,1 млн га (83,4% территории). Особый противопожарный режим действует на всей территории республики. В Якутии, Хабаровском крае и Амурской области из-за лесных пожаров введен межрегиональный режим чрезвычайной ситуации.