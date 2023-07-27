В Туве нашли пропавшего четырехлетнего ребенка

Его состояние оценивается как удовлетворительное

ТАСС, 27 июля. Потерявшегося четырехлетнего мальчика из Дзун-Хемчикского района Республики Тыва обнаружили в 2,5 км от места пропажи. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по региону.

"В Тыве нашли четырехлетнего ребенка. Он обнаружен в 02:30 мск [06:30 по местному времени] в лесном массиве в 2,5 км от села Хайыракан. Состояние удовлетворительное. Сейчас его осматривают медики", - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по региону.

В Telegram-канале глава республики Владислав Ховалыг уточнил, что в поисках принимали более 40 единиц техники и 400 человек, включая волонтеров. Троих из них, обнаруживших ребенка, он поблагодарил лично.

"Зафиксированы переохлаждение, многочисленные укусы комаров", - рассказал Ховалыг о состоянии мальчика.

Четырехлетний Начын пропал вечером 25 июля в селе Хайыракан Дзун-Хемчикского района Тувы. Ребенок вышел гулять на улицу и не вернулся. Первичные поиски силами полиции и администрации в селе и его окрестностях результатов не принесли.