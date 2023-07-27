Присяжные в третий раз оправдали обвиняемого в убийстве новосибирского блогера Гомзякова

Как сообщили в пресс-службе судов общей юрисдикции региона, его оправдали за отсутствием события преступления

НОВОСИБИРСК, 27 июля. /ТАСС/. Суд присяжных в Новосибирске в третий раз оправдал тревел-блогера Анатолия Гомзякова по делу об убийстве. Об этом сообщили в пресс-службе судов общей юрисдикции региона.

"В Ленинском районном суде Новосибирска по уголовному делу в отношении Гомзякова А. В., обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ, коллегия присяжных заседателей оправдала обвиняемого за отсутствием события преступления", - говорится в сообщении.

В апреле 2020 года под окнами дома в Ленинском районе Новосибирска было обнаружено тело мужчины. Следствие настаивало на том, что именно Гомзяков причинил потерпевшему тяжкий вред здоровью с применением предмета, используемого в качестве оружия. В мае 2022 года Гомзяков был признан невиновным коллегией присяжных.

В первый раз оправдательный приговор был отменен в сентябре прошлого года. Во второй раз решение об отмене было принято новосибирским облсудом в феврале. Рассмотрение дела в третий раз началось 4 июля.

Анатолий Гомзяков - известный новосибирский тревел-блогер. Его сторонники подготовили петицию, набравшую более 2,8 тыс. подписей, с призывом освободить его.