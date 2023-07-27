Мещанский суд Москвы рассмотрит первое в России дело о хищении криптовалюты

Его передали из районного суда Новосибирска

НОВОСИБИРСК, 27 июля. /ТАСС/. Верховный суд России изменил подсудность рассмотрения первого в России дела о хищении средств криптовалюты на сумму свыше 3 млрд рублей в отношении системного администратора криптобиржи. Дело рассмотрит Мещанский суд Москвы, сообщили в пресс-службе судов общей юрисдикции Новосибирской области.

"Верховный суд РФ удовлетворил ходатайство обвиняемого Иванова и его защитников об изменении территориальной подсудности и передаче уголовного дела для рассмотрения в Мещанский районный суд Москвы", - говорится в сообщении.

Как сообщалось ранее, в 2018 году системный администратор криптобиржи WEX Алексей Иванов (ранее - Алексей Билюченко) использовал доступ к онлайн-платформе криптобиржи и, получив возможность единоличного доступа и распоряжения криптовалютой, исключил доступ к ней собственника биржи, его представителей и пользователей. Обвиняемый присвоил криптовалюту различных наименований в размере, эквивалентном более 3,1 млрд рублей.

Обвиняемому избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. В апреле дело поступило в Заельцовский районный суд Новосибирска.

Ранее в пресс-центре МВД РФ сообщали, что следователь с целью возмещения причиненного юридическому лицу имущественного вреда и обеспечения исков пользователей наложил аресты на недвижимое имущество обвиняемого и добровольно внесенные им деньги на сумму более 4,3 млрд рублей. Как отметили в МВД, пользователи криптобиржи WEX вправе подать исковое заявление в отношении ответчика - юридического лица World Exchange Services Pte. Ltd.