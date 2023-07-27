В Забайкалье за лесной пожар двое мужчин получили 360 часов обязательных работ

Причиненный ущерб лесному фонду составил более 86 тыс. рублей

ТАСС, 27 июля. Акшинский районный суд в Забайкальском крае признал виновными двоих забайкальцев, которые в апреле этого года устроили лесной пожар площадью 520 гектаров, сообщает пресс-служба ГУ МЧС региона. Нарушителям назначены 360 часов обязательных работ и полное возмещение ущерба.

"На суде забайкальцы вину признали и раскаялись в содеянном. С учетом всех обстоятельств произошедшего суд признал граждан виновными и назначил им наказание в виде 360 часов обязательных работ и обязал виновных выплатить всю сумму причиненного ущерба", - говорится в сообщении.

Уточняется, что этот пожар в течение 4 дней тушили более 60 человек и 10 единиц техники. Пройденная огнем площадь составила 520 га, а причиненный лесному фонду ущерб составил чуть более 86 тыс. рублей.

8 апреля в районе села Курулга Акшинского района произошел лесной пожар. Двое мужчин занимались копкой могилы и решили провести пожог земли несмотря не сильный ветер и действие на территории края особого противопожарного режима. Пламя быстро перекинулось на сухую траву, с которой уже через 120 м перешло в лесной массив.