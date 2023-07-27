На Филиппинах в результате шторма "Доксури" погибли шесть человек

Последствия стихии главным образом затронули остров Лусон

БАНГКОК, 27 июля. /ТАСС/. Шесть человек погибли в результате тропического шторма "Доксури" на севере Филиппин. Об этом в четверг сообщила газета Manila Standard.

Последствия шторма главным образом затронули самый крупный остров Филиппинского архипелага остров Лусон, где разгул стихии стал причиной повреждений линий электропередач, а выпадение обильных осадков привело к наводнениям и оползням. Властям пришлось эвакуировать тысячи людей из прибрежных населенных пунктов.

По данным Национального совета по предупреждению рисков и ликвидации стихийных бедствий, около 330 тыс. человек столкнулись с последствиями шторма "Доксури", порядка 27 тыс. были вынуждены покинуть свои дома, в том числе в результате организованной властями эвакуации. Согласно прогнозам метеорологов, интенсивность тропического циклона на территории Филиппин с сегодняшнего дня должна постепенно снижаться.