На востоке Казахстана ликвидировали лесной пожар

Леса горели в Бескарагайском районе Абайской области на площади 385 га

АСТАНА, 27 июля. /ТАСС/. Пожар в Бескарагайском районе Абайской области Казахстана, вспыхнувший 15 июля, удалось полностью ликвидировать. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС республики.

"Лесной пожар в Бескарагайском районе на площади 385 га полностью ликвидирован", - говорится в сообщении.

В ведомстве отметили, что тушение осложнялось неблагоприятными погодными условиями - высокой температурой воздуха, сильным порывистым ветром и наличием густо растущих культур.

В середине июля пожарным этого региона, граничащего с Россией, удалось ликвидировать в Бородулихинском районе возникший 8 июня масштабный лесной пожар, жертвами которого стали 14 человек. Площадь выгоревшего участка составила 60 тыс. га. Кроме того, полицейские в ходе поисковых мероприятий в 50 км от места тушения возгорания обнаружили тело пропавшего сотрудника лесничества, который, согласно данным экспертизы, умер в результате острой сердечной недостаточности.

12 июня в стране было объявлено днем общенационального траура по жертвам трагедии.