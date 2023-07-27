Упавший под поезд на станции метро "Парк культуры" в Москве погиб

По факту ЧП проводится проверка

МОСКВА, 27 июля. /ТАСС/. Человек упал на жесткий путь на станции метро "Парк культуры" Сокольнической линии Московского метрополитена, он погиб. Об этом ТАСС в четверг сообщили в пресс-службе столичного ГУ МВД России.

"Инцидент произошел на станции метро "Парк культуры" Сокольнической линии. Под прибывающий поезд на жесткий путь упал пассажир, его достали. Человек погиб", - сказал собеседник агентства. По факту проводится проверка.

Ранее в четверг в Telegram-канале столичного департамента транспорта сообщили, что на центральном участке красной линии метро были временно увеличены интервалы движения поездов из-за человека на путях. Позже отмечалось, что движение осуществляется в соответствии с графиком.