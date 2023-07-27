В Лисичанске сообщили об ударе кассетными боеприпасами ВСУ по школе

В мэрии города рассказали, что в здании находился пункт временного размещения беженцев

ЛУГАНСК, 27 июля. /ТАСС/. Вооруженные силы Украины (ВСУ) обстреляли в среду вечером школу в городе Лисичанске в Луганской Народной Республике (ЛНР) из кассетных боеприпасов, сообщается в Telegram-канале мэрии Лисичанска.

"26 июля ориентировочно в 20:20 мск украинские фашисты нанесли удар по одной из школ Лисичанска - прямое попадание в здание. Были использованы кассетные боеприпасы, которые запрещены женевской конвенцией", - говорится в сообщении.

В мэрии рассказали, что в школе находился пункт временного размещения беженцев. Обошлось без жертв, поскольку людей накануне эвакуировали в другой город. "Военных ни в школе, ни рядом в домах не было. Здание этой школы было внесено в список на капитальный ремонт в этом году, чтобы дети могли наконец-то полноценно посещать учебное заведение, но <...>школа полностью разрушена!", - отметили в мэрии.