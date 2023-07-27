СК считает, что обвиняемый в осквернении памятника в Улан-Удэ готовил новое преступление

По версии следствия, он действовал по заданию за денежное вознаграждение в иностранной валюте

УЛАН-УДЭ, 27 июля. /ТАСС/. Житель Бурятии, обвиняемый в осквернении памятника Герою Советского Союза Сергею Орешкину, действовал по заданию за денежное вознаграждение в иностранной валюте, а также готовил новое преступление. Об этом сообщили журналистам в следственном управлении СК России по Бурятии.

Утром 6 июля работники парка имени Сергея Орешкова в Железнодорожном районе Улан-Удэ обнаружили, что памятник облит черной краской. 47-летний злоумышленник задержан оперативниками Центра по противодействию экстремизму МВД во взаимодействии с сотрудниками регионального управления ФСБ России при силовой поддержке бойцов Росгвардии. "В июне 2023 года в одном из мессенджеров обвиняемый вступил в переписку с неизвестным абонентом и получил от него поручение совершить действия, направленные на осквернение в Улан-Удэ памятника за денежное вознаграждение в иностранной валюте", - сообщили в ведомстве.

По данным следствия, после осквернения памятника мужчина отправил заказчику фотоотчет о совершенном преступлении, спустя некоторое время на его счет был зачислен денежный перевод. "При исследовании телефона, изъятого у обвиняемого, следствием обнаружены данные о том, что он тем же способом получил от заказчика новое задание, в рамках которого за денежное вознаграждение готовился совершить еще одно преступление", - отметили в управлении.

Задержанному предъявили обвинение по ч. 3 ст. 354.1 УК РФ "Осквернение символов воинской славы России, оскорбление памяти защитников Отечества". В настоящее время решается вопрос о возбуждении в отношении мужчины нового уголовного дела и избрании в отношении него меры пресечения в виде заключения под стражу. "По уголовному делу проводятся следственные действия, направленные на установление полной картины преступлений, изобличение заказчиков", - добавили в ведомстве.