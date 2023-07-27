Обвинение запросило лишить экс-главу ГУ МЧС Кузбасса спецзвания по делу "Зимней вишни"

Гособвинение также настаивает на лишении госнаград фигурантов дела

КЕМЕРОВО, 27 июля. /ТАСС/. Гособвинение подало апелляционную жалобу на приговор по делу о пожаре в торгово-развлекательном центре "Зимняя вишня" с просьбой лишить специальных званий и наград экс-начальника главка МЧС по Кузбассу Александра Мамонтова и бывшего главного госинспектора по пожарному надзору МЧС в Кемерове Григория Терентьева. Об этом сообщили в пресс-службе Центрального районного суда.

"Государственным обвинителем подано апелляционное представление об изменении приговора и назначении обоим подсудимым дополнительного наказания в виде лишения специальных званий, а А. С. Мамонтову - и лишения государственной награды", - говорится в сообщении.

27 июня 2023 года Центральный районный суд Кемерова приговорил Мамонтова и Терентьева к 10,5 года и к 8,5 года колонии общего режима соответственно и денежному штрафу. Также они должны выплатить компенсации каждому из пострадавших в размере от 50 тыс. до 500 тыс. рублей.

Подсудимые и их защитники просят приговор отменить. В свою очередь, пострадавшие в своей жалобе называют приговор чрезмерно мягким и просят увеличить сумму компенсаций морального вреда. Представители МЧС России, которые выступают в качестве гражданского ответчика, заявили, что считают подсудимых невиновными. Кроме того, Мамонтов и Терентьев заявили ходатайства о дополнительном ознакомлении с материалами дела.

Пожар в ТРЦ "Зимняя вишня" произошел 25 марта 2018 года. Очаг возгорания находился в развлекательном центре вблизи кинотеатра, где в тот момент шел показ детского фильма. Эвакуацию посетителей ТРЦ затрудняло сильное задымление, а двери одного из кинозалов оказались заблокированы. В результате пожара погибли 60 человек, в том числе 37 детей.

По версии следствия, Мамонтов и Терентьев не запланировали и не провели в 2017-2018 годах проверку соблюдения требований пожарной безопасности в здании ТРЦ "Зимняя вишня". Мамонтова задержали и арестовали 25 мая 2018 года. Следствие считает, что он знал об имеющихся нарушениях.