Двое пожилых британцев, которых неделю спасали в горах Таджикистана, отказались от помощи

По данным комитета по чрезвычайным ситуациям республики, туристы сорвались с высоты, покоряя пик Патхор

ДУШАНБЕ, 27 июля. /ТАСС/. Двое пожилых альпинистов из Великобритании, из-за которых в Горно-Бадахшанской автономной области (ГБАО) Таджикистана была организована длившаяся почти неделю спасательная операция с привлечением вертолета, отказались от помощи и продолжили свое путешествие. Об этом сообщили в комитете по чрезвычайным ситуациям (КЧС) республики.

"От дальнейшей транспортировки оба британца отказались, продолжив свое путешествие на территории ГБАО", - говорится в сообщении.

Ранее в КЧС сообщали, что 20 июля от двух граждан Великобритании - 67-летнего Майкла Алана Фоулера и 60-летнего Симона Андрева Ятеса - поступил сигнал бедствия из ГБАО. По данным ведомства, туристы сорвались с высоты, покоряя пик Патхор.

Добраться до места происшествия на вертолете было невозможно, и спасатели двое суток поднимались к ним в горы пешком и на лошадях. Затем спасатели еще почти двое суток спускали их со склона на носилках с высоты 4,1 тыс. м до отметки 2,3 тыс. м, куда смогли прилететь на вертолете военные медики.

Никаких серьезных травм у британцев медики не обнаружили, а Симон Андрев Ятес, у которого были подозрения на перелом позвоночника, "от тщательного осмотра врачей отказался".

Ранее в КЧС также сообщали, что эвакуировали с гор в Таджикистане группу из пяти российских альпинистов после того, как один из них почувствовал недомогание, а также спасли белорусского альпиниста, получившего травму при покорении склона.