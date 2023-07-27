Число погибших в Пакистане из-за муссонных дождей и наводнений увеличилось до 150

Пострадали около 300 человек

ИСЛАМАБАД, 27 июля. /ТАСС/. По меньшей мере 150 жителей погибли, около 300 человек пострадали в результате муссонных ливней и вызванных ими наводнений в Пакистане с 25 июня.

Как передает газета The News International со ссылкой на управление по борьбе со стихийными бедствиями, наибольшее количество жертв зарегистрировано в провинции Пенджаб - 66. Дожди и наводнения разрушили там десятки домов и причинили значительный ущерб крестьянским хозяйствам. От дождей и паводковых вод серьезно пострадали столица провинции Лахор и город Равалпинди, где затоплены многие жилые районы.

Не менее 47 человек погибли в июле из-за дождей, оползней и ударов молний в северной провинции Хайбер-Пахтунхва. Сообщения о человеческих жертвах продолжают поступать из сельских районов западной провинции Белуджистан и юго-восточной провинции Синд.

По прогнозу синоптиков, дожди в Пакистане не прекратятся до 30 июля.