В Бурятии полицейские применили оружие при задержании нелегальных добытчиков нефрита

Проводится проверка

УЛАН-УДЭ, 27 июля. /ТАСС/. Сотрудники полиции применили табельное оружие при задержании нелегальных добытчиков нефрита в Окинском районе Республики Бурятия. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе регионального МВД.

"Граждане, незаконно находящиеся на территории месторождения нефрита, оказали сопротивление при задержании. В соответствии с Федеральным законом "О полиции" полицейские при отражении нападения применили табельное оружие", - сообщили в пресс-службе.

Обстоятельства происшествия и участники события устанавливаются. Проводится проверка, по результатам которой будет принято правовое решение. В полиции не уточнили, сколько нарушителей задержали.

Окинский район находится в западной части Бурятии, там расположены месторождения нефрита - полудрагоценного минерала, включенного в перечень товаров, к которым применяются запреты или ограничения на ввоз или вывоз. Добывают нефрит, главным образом, с последующим экспортом в Китай, где его называют "зеленым золотом" и "священным камнем".