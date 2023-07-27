В Турции сообщили, что трое суток не могут потушить природный пожар в районе Кемера

По словам заместителя главы Минсельхоза Вейселя Тирьяки, огонь не угрожает населенным пунктам и туристическим объектам

СТАМБУЛ, 27 июля. /ТАСС/. Природный пожар в районе города Кемер на побережье Средиземного моря, охвативший площадь 400 га, пока не удалось взять под контроль. Об этом сообщил в четверг заместитель главы Минсельхоза Вейсель Тирьяки в эфире телеканала TRT.

"Пожар, распространившийся на площади 400 га, пока не взят под контроль. Надеемся, что это удастся сделать в ближайшие часы", - сказал он.

По словам замминистра, огонь не угрожает населенным пунктам и туристическим объектам. "Нет эвакуированных районов, жертв также нет", - отметил Тирьяки.

Пожар в районе Кемера не утихает третьи сутки. Для его тушения привлечены наземные силы и авиация.