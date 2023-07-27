Челябинская прокуратура заявила об отсутствии знака там, где лесовоз зацепил газопровод

По данным ведомства, на дороге не было дорожного знака, который бы ограничивал высоту транспортных средств

ЧЕЛЯБИНСК, 27 июля. /ТАСС/. Прокуратура не обнаружила дорожный знак, который бы ограничивал высоту транспортных средств на дороге между поселками Джабык и Запасное в Челябинской области, где 17 июля лесовоз зацепил газопровод, оставив без газоснабжения два населенных пункта. Об этом журналистам сообщили в пресс-центре областной прокуратуры.

"Осмотром места ДТП установлено, что расстояние от поверхности дорожного покрытия до поврежденного надземного газопровода составляет менее пяти метров. Вместе с тем, отсутствует запрещающий знак № 3.13 "Ограничение высоты". Это нарушение создает опасность при движении транспортных средств, а также могло являться одной из причин совершения вышеуказанного дорожно-транспортного происшествия, в результате которого были повреждены сети газопровода", - говорится в сообщении.

Главе администрации Карталинского муниципального района внесли представление об устранении нарушений.

17 июля лесовоз в Челябинской области повредил стойку газопровода, в результате без газоснабжения остались здания в поселке Джабык (население 734 человека) Карталинского района и в поселке Париж (население 1,5 тыс. человек) Нагайбакского района.