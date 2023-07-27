В Белоярском районе Югры сняли режим ЧС в лесах из-за стабилизации ситуации

По последним данным, всего в регионе горит 6 га леса

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 27 июля. /ТАСС/. В Белоярском районе Ханты-Мансийского автономного округа сняли режим чрезвычайной ситуации в муниципальных лесах после стабилизации ситуации с природными пожарами. Об этом сообщил первый заместитель директора департамента недропользования и природных ресурсов региона Егор Збродов.

"Постановлением главы Белоярского района в муниципалитете снят режим чрезвычайной ситуации, возникший в следствие лесных пожаров. В целом ситуация с лесными пожарами в Югре также стабилизировалась", - отметил Збродов, на видеозаписи, размещенной в Telegram-канале правительства Югры.

По данным властей региона, за сутки площадь лесных пожаров в Ханты-Мансийском автономном округе снизилась в 26 раз, со 157 до 6 га. В тушении пожаров задействовали 23 работников Авиалесоохраны Югры, используется необходимое оборудование и техника. Авиапатрулирование югорских лесов осуществляется в постоянном режиме.

6 июля в Белоярском районе ввели режим ЧС в муниципальных лесах. Площадь природных пожаров на территории муниципалитета на пике превышала несколько тыс. га, а жара доходила до +33 градусов и выше.

Всего с начала пожароопасного периода в Югре ликвидировали 159 ландшафтных пожаров на площади 26 279,83 га, 485 лесных пожаров на площади 49 611,2 га, 6 возгораний на землях особо охраняемых природных территорий на площади 525 га. Как уточнял первый заместитель директора департамента недропользования и природных ресурсов региона Егор Збродов, основная причина пожаров - грозы. В Югре действуют особый противопожарный режим и запрет на посещение лесов, въезд в них на автотранспорте.