Суд в Москве заочно приговорил молдавского бизнесмена Платона к 20 годам колонии

Его признали виновным в неправомерном выводе денежных средств в иностранной валюте из России на сумму более 126 млрд рублей

МОСКВА, 27 июля. /ТАСС/. Тверской районный суд Москвы заочно приговорил молдавского бизнесмена Вячеслава Платона к 20 годам лишения свободы, признав его виновным в неправомерном выводе денежных средств в иностранной валюте из Российской Федерации на сумму более 126 млрд рублей. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Генпрокуратуры.

"Тверской районный суд Москвы вынес приговор по уголовному делу в отношении Вячеслава Платона, признав его виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 210 (создание преступного сообщества), ч. 3 ст. 193.1 (совершение валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте на счета нерезидентов с использованием подложных документов) УК РФ. Согласившись с позицией гособвинителя, суд признал Платона виновным в инкриминированных преступлениях и назначил ему наказание в виде 20 лет лишения свободы в колонии строгого режима со штрафом в размере 2,5 млн рублей и ограничением свободы сроком на один год и шесть месяцев", - говорится в сообщении.

Дело рассматривалось заочно, поскольку Платон находится в международном розыске.

Кроме того, в доход государства конфисковано имущество, фактическим владельцем которого является Платон.

Суд установил, что не позднее июня 2013 года в Москве и Кишиневе фактический владелец АО КБ "Молдиндконбанк" Платон совместно с бывшим лидером Демократической партии Молдавии Владимиром Плахотнюком и Александром Коркиным с целью неправомерного вывода денежных средств в иностранной валюте из России создал преступное сообщество. С июня 2013 по май 2014 года его участники совершили валютные операции по переводу денежных средств в иностранной валюте с корреспондентских счетов российских банков на банковские счета нерезидента "Молдиндконбанка". При этом российским кредитным организациям, обладающим полномочиями агента валютного контроля, были предоставлены документы, содержавшие заведомо недостоверные сведения об основаниях, целях и назначении переводов. Общая сумма операций превысила 126 млрд рублей.

Плахотнюк является фигурантом уголовного дела и в Молдавии, там он обвиняется в создании и руководстве преступным сообществом, мошенничестве и отмывании денег. Ранее Генеральная прокуратура Молдавии назвала Плахотнюка одним из главных организаторов мошеннической схемы по выводу $1 млрд из банков Молдавии, которую назвали "кражей века". Скандал произошел в 2015 году, спровоцировал акции протеста в Кишиневе, падение двух правительств и правящей коалиции проевропейских партий. В тюрьме по обвинению в коррупции оказался бывший премьер-министр Владимир Филат.