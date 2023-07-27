Астраханского замминистра имущественных отношений задержали по подозрению в коррупции

По версии следствия, размер полученной чиновником взятки составил 160 тыс. рублей

АСТРАХАНЬ, 27 июля. /ТАСС/. Следователи возбудили в Астраханской области уголовное дело в отношении заместителя министра имущественных и градостроительных отношений. Мужчину, подозреваемого в получении взятки, задержали, сообщила в четверг пресс-служба следственного управления СК России по региону.

"Возбуждено уголовное дело в отношении заместителя министра имущественных и градостроительных отношений региона, подозреваемого по п. "в" ч. 5 ст. 290 УК РФ "Получение должностным лицом взятки за общее покровительство и попустительство по службе, за незаконные действия в пользу представляемого взяткодателем лица, совершенное в крупном размере". Подозреваемый задержан, решается вопрос об избрании меры пресечения", - говорится в сообщении.

По версии следствия, подозреваемый, занимая должность замруководителя агентства по управлению госимуществом региона, а затем замминистра имущественных и градостроительных отношений, в 2021-2022 годах получил от одного из представителей организации, с которой были заключены госконтракты на приобретение жилых помещений для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, взятку в размере 160 тыс. рублей. Взятка предназначалась за обеспечение приемки жилья, подписание актов приема-передачи и их оплаты без предоставления документов об отсутствии задолженности по коммунальным и другим платежам.

Факт получения взятки выявили сотрудники УЭБ и ПК УМВД России по Астраханской области.