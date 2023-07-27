В Испании задержали 17 человек за организацию договорных футбольных матчей

Троих задержанных подозревают в членстве в преступной организации, коррупции между физическими лицами в спортивной сфере, мошенничестве, отмывании денег и фальсификации документов

МАДРИД, 27 июля. /ТАСС/. Национальная полиция Испании пресекла деятельность преступной группы, связанной с организацией договорных матчей на уровне Королевской испанской футбольной федерации (RFEF). Об этом сообщили правоохранительные органы страны.

По их информации, в расследовании приняли участие Европейское полицейское агентство (Европол) и испанская профессиональная футбольная лига. Задержали 17 человек, в том числе игроков футбольной команды третьего дивизиона RFEF. Их подозревают в членстве в преступной организации, коррупции между физическими лицами в спортивной сфере, мошенничестве, отмывании денег и фальсификации документов.

Расследование началось в феврале 2023 года после получения нескольких извещений от разных букмекерских онлайн-контор. В них сообщалось о подозрениях в отношении многочисленных ставок, сделанных из автономного города Мелилья на конкретные результаты футбольных матчей.