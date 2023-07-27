В Сочи из-за оползня повреждения получил крупный водовод

В 15 населенных пунктах зафиксировали перебои в подаче водоснабжения

КРАСНОДАР, 27 июля. /ТАСС/. Перебои подачи водоснабжения зафиксировали в 15 населенных пунктах под Сочи в связи с повреждением крупного водовода из-за подвижки грунта, завершить ремонт специалисты планируют до конца суток. Об этом сообщили журналистам в ситуационном центре водоканала Сочи.

"Подвижка грунта в Лазаревском районе повредила крупный водовод. Перебои с водой в 15 населенных пунктах. Завершить ремонт водовода планируется к концу текущих суток. Восстановить подачу ресурса населению в полном объеме - к полудню следующего дня", - говорится в сообщении.

Для населения организуют подвоз питьевой воды по заявкам. По данным ситуационного центра, оползень повредил магистральный водовод диаметром 700 мм в районе села Нижняя Хобза, водовод является стратегическим при обеспечении водой территории Лазаревского района. Аварийный участок сети находится в труднодоступной лесной местности, поэтому применять тяжелую спецтехнику для ремонта там невозможно. При проведении восстановительных работ приостановят работу местных насосных станций.