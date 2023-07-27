27 июля, 09:40
Военная операция на Украине

Операторы Росгвардии определили более 1,2 тыс. мест взлетов беспилотников ВСУ в ЛНР

В ведомстве отметили, что силами мобильного расчета посадили 64 дрона с информационными носителями

МОСКВА, 27 июля. /ТАСС/. Военнослужащие Росгвардии за три месяца определили более 1,2 тыс. мест взлетов украинских беспилотников на территории Луганской Народной Республики. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Росгвардии.

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"За прошедшие три месяца росгвардейцы определили более 1,2 тыс. мест взлета БПЛА мультироторного типа с территории, подконтрольной ВСУ. Координаты операторов противника переданы артиллерийским подразделениям для подавления огневыми средствами", - говорится в сообщении.

В ведомстве отметили, что силами мобильного расчета Росгвардии посажено 64 дрона с информационными носителями, которые впоследствии росгвардейцы передали на экспертизу.

"Военнослужащие Росгвардии - операторы мониторинговой системы воздушного пространства круглосуточно следят за полетами беспилотников в зоне ответственности. При выявлении БПЛА противника ему на перехват выдвигается специальный расчет для приземления квадрокоптера", - отметили в пресс-службе. 

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