Белгородская область за сутки подверглась пяти атакам дронов

По данным главы региона Вячеслава Гладкова, пострадавших и разрушений нет

БЕЛГОРОД, 27 июля. /ТАСС/. Белгородская область за прошедшие сутки пять раз подвергалась атакам беспилотных летательных аппаратов Вооруженных сил Украины. Кроме того, по населенным пунктам региона выпустили более 10 боеприпасов, сообщил в четверг губернатор Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

"В Белгородском районе по селу Журавлевка выпущен один артиллерийский снаряд. Также противник сбросил с беспилотника один осколочный боеприпас. Пострадавших и разрушений нет. В Борисовском районе на окраине хутора Лозовая Рудка с квадрокоптера сброшено одно взрывное устройство. Обошлось без последствий", - написал губернатор.

По его словам, в Валуйском округе 26 июля в селе Новопетровка противник сбросил с БПЛА один осколочный боеприпас. В Краснояружском районе на окраине села Поповка был сбит дрон противника. "Имеющееся на нем взрывное устройство сдетонировало отдельно. Обошлось без последствий. Под артиллерийский обстрел попала окраина поселка Задорожный - зафиксировано шесть прилетов", - отметил глава региона.

В Шебекинском округе по селу Новая Таволжанка и поселку Ленинский выпустили по два минометных снаряда. В селе Муром с БПЛА сбросили одно взрывное устройство. Ни в одном из населенных пунктов округа пострадавших и разрушений нет.