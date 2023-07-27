Супертайфун "Доксури" пройдет Тайвань и в пятницу ударит по китайской провинции Фуцзянь

Тропический шторм "Доксури" сформировался 21 июля к востоку от Филиппин, вечером 23 июля он усилился до тайфуна

ГОНКОНГ, 27 июля. /ТАСС/. Пятый в этом году тайфун в Тихоокеанском регионе "Доксури" в ближайшие сутки пройдет Тайвань и ударит по прибрежной китайской провинции Фуцзянь в пятницу. Об этом сообщило Центральное метеорологическое управление острова.

По последним данным, эпицентр супертайфуна находится в 180 км к юго-западу от южного побережья Тайваня. Он движется на северо-запад со скоростью 16 км/ч. Его радиус составляет около 280 км. Скорость порывов ветра в его центре достигает 53 м/с.

Как прогнозируют синоптики, на юге Тайваня в четверг выпадет от 150 до 300 мм осадков. В этих регионах отменены занятия в школах, а государственные ведомства временно приостановили работу. Ранее власти Тайваня отменили все внутренние авиарейсы на острове и частично приостановили железнодорожное сообщение в южных районах.

Согласно прогнозу, в пятницу "Доксури" обрушится на побережье провинции Фуцзянь возле города Сямэнь (население около 5,3 млн жителей).

Тропический шторм "Доксури" сформировался 21 июля к востоку от Филиппин. А вечером 23 июля он усилился до тайфуна. Ранее "Доксури" ударил по Филиппинам: шесть человек погибли и около 27 тыс. жителей были эвакуированы.