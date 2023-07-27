В Москве и Подмосковье прошли обыски по делу о незаконной регистрации 100 тыс. мигрантов

Более 100 иностранных граждан будут доставлены в подразделение ведомства для проверки законности пребывания на территории России

МОСКВА, 27 июля. /ТАСС/. Сотрудники правоохранительных органов провели обыски и рейды в хостелах Москвы и Подмосковья в рамках расследования дела о незаконной постановке на миграционный учет не менее 100 тыс. нелегальных мигрантов. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе Следственного комитета России.

"В рамках расследования уголовного дела проведены рейды и обыски в хостелах. Более 100 иностранных граждан будут доставлены в подразделение ведомства для проверки законности пребывания на территории РФ. Деятельность фигурантов и иных лиц носила систематический и массовый характер. С 2018 года ими поставлено на миграционный учет не менее 100 тыс. нелегальных мигрантов и получен преступный доход в сумме не менее 420 млн рублей", - говорится в сообщении.

По данным следствия, обвиняемые и другие лица, еще не установленные следствием, с 2018 по 2022 год организовали в Москве и Химках работу хостелов, которые зарегистрировали на себя и доверенных лиц. Как полагают в СК, им за деньги покровительствовало руководство отдела по вопросам миграции ОМВД по району Западное Дегунино в столице.