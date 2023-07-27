СК возбудил уголовное дело по факту авиакатастрофы на Алтае

Дело возбудили по статье 263 УК РФ "Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта"

ТАСС, 27 июля. Следственные органы возбудили уголовное дело о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта по факту крушения вертолета с туристами в Республике Алтай. Об этом сообщила пресс-служба СК России.

"По факту инцидента следственными органами возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 263 УК РФ "Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта", - говорится в сообщении.

Следователи Восточного межрегионального следственного управления на транспорте СК России устанавливают обстоятельства произошедшего, они выехали на место ЧП.

Вертолет Ми-8, на борту которого находились 3 пилота и 12 туристов, упал примерно в 15:00 (11:00 мск) в районе села Тюнгур в Усть-Коксинском районе Республики Алтай. Воздушное судно принадлежит компании "Алтайавиа". По предварительным данным, при заходе на посадку вертолет зацепил провода, упал и загорелся.

Село Тюнгур находится в 43 км от горы Белухи.