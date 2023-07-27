В реке Одра по пока неустановленной причине погибло 2% рыбы

По словам представителя Povodi Odry Шарки Влчковой, наиболее вероятной причиной стало резкое понижение в воде уровня кислорода

ПРАГА, 27 июля. /ТАСС/. Около 2% рыбы в реке Одра, протекающей по территории Германии, Польши и Чехии, могло погибнуть по пока неустановленной причине. Речь идет о сотнях особей разных видов рыб. Об этом сообщила представитель чешского государственного предприятия по использованию водных ресурсов Одры Povodi Odry Шарка Влчкова.

"На реке Одра на участке длиной примерно 4 км [по течению в сторону Польши] была зафиксирована гибель сотен рыб. Могло погибнуть приблизительно 2% популяции рыб в Одре. В настоящее время ситуация налаживается. Были взяты многочисленные пробы воды. Их анализы будут проведены в лаборатории Povodi Odra. Результаты могут быть известны через 2-3 дня, а в некоторых случаях - через неделю", - сказала эксперт, слова которой привело информационное агентство CTK.

Точную причину гибели рыбы в Одре можно будет установить только после изучения результатов взятых проб воды. Между тем, по словам Влчковой, наиболее вероятной причиной стало резкое понижение в ней уровня кислорода. Об этом, в частности, свидетельствует то, что среди мертвых рыб преобладают хищные виды, жизнедеятельность которых особенно сильно зависит от содержания кислорода.

Эксперты проинформировали ранее, что причиной снижения уровня кислорода в Одре могла стать жара, стоявшая в течение последних трех недель в Чехии. Мертвую рыбу в верховьях реки вылавливают с помощью установленных сетевых заграждений.