Суд приговорил участника "Правого сектора" к 10 годам колонии за изготовление взрывчатки

Его также оштрафовали на 210 тыс. рублей

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 27 июля. /ТАСС/. Южный окружной военный суд приговорил участника "Правого сектора" (запрещен в России) к 10 годам колонии за изготовление взрывчатки и вербовку в экстремистскую организацию. Об этом журналистам сообщили в пресс-службе суда.

"Состоялось оглашение приговора по уголовному делу в отношении Бачинина Виктора Сергеевича, обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 222.1 "Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка, пересылка или ношение взрывчатых веществ или взрывных устройств", ч. 2 ст. 282.2, ч. 1.1 ст. 282 .2 "Организация деятельности экстремистской организации", ч. 3 ст. 30 и ч. 1 ст. 223.1 "Незаконное изготовление взрывчатых веществ", ч. 1 ст. 30 и ч. 1 ст. 205 УК РФ "Террористический акт". Подсудимый признан виновным, ему назначено наказание в виде лишения свободы на срок 10 лет в исправительной колонии строгого режима с отбыванием первых трех лет в тюрьме, со штрафом в размере 210 тыс. рублей", - говорится в сообщении.

В суде уточнили, что в январе 2022 года в Михайловске Ставропольского края подсудимый нашел электродетонатор и тротиловую шашку, которые перенес в подвал и хранил там для дальнейшего использования. В феврале того же года он вступил в запрещенную экстремистскую организацию "Правый сектор" и склонял другого человека к участию в ней.

В марте 2022 года Бачинин изучил в интернете инструкцию по изготовлению самодельного взрывного устройства и приступил к его изготовлению. Довести дело до конца он не смог, так как его задержали сотрудники правоохранительных органов.

Приговор в законную силу не вступил.