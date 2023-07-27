Суданский спецназ заявил об уничтожении принадлежавших вооруженным силам трех самолетов

Несколько десятков сторонников прежнего режима погибли и получили ранения

ТАСС, 27 июля. Силы быстрого реагирования (спецназ) Судана заявили об уничтожении по меньшей мере трех военных самолетов, принадлежавших сторонникам вооруженных сил (ВС) страны. Это следует из заявления спецназа, опубликованного на его странице в Twitter.

"Силы быстрого реагирования сегодня рано утром осуществили спецоперацию на территории военной базы в окрестностях Омдурмана. Нам удалось уничтожить три военных самолета и несколько арсеналов, где располагались военная техника и боеприпасы. Несколько десятков сторонников прежнего режима (имеются в виду Вооруженные силы Судана - прим. ТАСС) погибли и получили ранения", - говорится в сообщении.

Сторонники спецназа также отметили, что остававшиеся на базе военные, лояльные ВС, спешно покинули ее территорию. Представители ВС информацию об уничтожении их самолетов пока не комментировали.