В АТОР заявили, что рейс упавшего в Алтае вертолета был официально зарегистрирован

По информации ассоциации, у него были все необходимые документы

МОСКВА, 27 июля. /ТАСС/. Рейс, который выполнял вертолет с туристами, упавший в четверг в Республике Алтай, был официально зарегистрирован. Об этом сообщается в Telegram-канале Ассоциации туроператоров России (АТОР).

"По сообщению Росавиации, вертолет Ми-8 авиакомпании "Алтай Авиа" потерпел катастрофу в 200 км южнее Горно-Алтайска. Полет выполнялся с целью перевозки экскурсионной группы. По данным источников "Вестника АТОР" в транспортном ведомстве, рейс был оформлен официально, со всеми необходимыми документами", - говорится в сообщении.

Туристы, летевшие в вертолете Ми-8, скорее всего, покупали тур у местной компании, пишет АТОР. "Опрошенным "Вестником АТОР" представителям федеральных туроператоров не известно о том, кто отправлял эту группу. С высокой долей вероятности, говорит один из собеседников издания, перевозку оформляла местная туркомпания. Источники в авиационных кругах не исключают, что крушение потерпел вертолет с бортовым номером RA-24474, по данным из открытых источников, такой действительно был в эксплуатации у "Алтай авиа". Если речь действительно об этом вертолете, то он произведен в 1986 году", - отмечается в сообщении.

АТОР со ссылкой на Росавиацию также сообщила, что другой Ми-8 той же авиакомпании, выполнявший работы в районе катастрофы, эвакуировал двоих пострадавших с места события в медучреждение населенного пункта Усть-Кокса.