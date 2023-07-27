Ростовский предприниматель за три года незаконно добыл угля на 100 млн рублей

Возбудили уголовное дело

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 27 июля. /ТАСС/. Житель Шахт Ростовской области незаконно добывал уголь под видом переработки щебенки, за три года он заработал более 100 млн рублей. За незаконное предпринимательство возбудили уголовное дело, сообщили журналистам в пресс-службе управления ФСБ по Ростовской области.

"Оперативники установили, что 31-летний шахтинец, являясь директором коммерческой структуры, на территории промышленной площадки бывшей шахты "Юбилейная" развернул обогатительную фабрику и незаконно получал уголь. Деятельность по обогащению угля он вел без лицензии под видом переработки щебенки. По предварительным подсчетам, за три года нелегальной деятельности предприниматель заработал свыше 100 млн рублей. В отношении руководителя коммерческой структуры возбуждено и расследуется уголовное дело по ч. 2 ст. 171 УК России "Незаконное предпринимательство", - говорится в сообщении.

В ведомстве уточнили, что на имущество подозреваемого наложили арест.