Что известно о крушении вертолета Ми-8 в Горном Алтае

Вертолет Ми-8 авиакомпании "Алтай авиа" 27 июля потерпел крушение при заходе на посадку в селе Тюнгур в Республике Алтай. По последним данным, погибли шесть человек.

В экстренных службах ТАСС рассказали, что вертолет задел провода, упал и загорелся, пожар потушили. ТАСС собрал основное, что известно о произошедшем на данный момент.

Обстоятельства крушения

Крушение произошло в селе Тюнгур Усть-Коксинского района, расположенном в 43 км от горы Белухи.

По информации экстренных служб, около 15:00 (11:00 мск) при заходе на посадку Ми-8 задел провода и упал.

Упавший вертолет загорелся, пожар потушили в 16:36 (12:36 мск). Сообщалось, что жертв и разрушений на земле нет.

Сообщалось, что жертв и разрушений на земле нет, однако из-за повреждения линии электропередачи без света остались два села - Тюнгур и Кучерла. Там живут около 2 тыс. человек.

В авиационных службах ТАСС заявили, что к крушению могла привести ошибка пилотов.

Погибшие и пострадавшие

На борту Ми-8 находились в общей сложности 16 человек, в основном туристы.

По последней информации, погибли 6 человек, еще девять пострадали, одному не потребовалась медицинская помощь.

Состояние четырех пострадавших оценивается как тяжелое, еще четырех - как средней степени тяжести.

В тяжелом состоянии находится один из членов экипажа, остальные двое - в состоянии средней степени тяжести. Ранее сообщалось, что пилоты Ми-8 не пострадали.

Раненых планируют эвакуировать в Барнаул вертолетом.

Реакция

Следственный комитет возбудил дело по ст. 263 УК РФ "Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта". Сотрудники ведомства выехали на место ЧП.

Западно-Сибирская транспортная прокуратура организовала проверку по факту крушения вертолета.

В МИД Белоруссии ТАСС сообщили, что на борту разбившегося вертолета находился гражданин республики. Сейчас белорусское посольство в России выясняет обстоятельства произошедшего.

Что известно о компании

Компания "Алтай авиа", согласно информации на ее сайте, предоставляет услуги по аренде, базированию и техническому обслуживанию вертолетов, а также организует экскурсии.

Компания располагает вертолетами Ми-8 трех модификаций (Ми-8Т, Ми-8МТВ и Ми-8АМТ с VIP-салоном), а также Robinson R66 и Eurocopter AS350.

По данным сервиса СПАРК, две проверки, проведенные в 2021 году, выявили по 37 нарушений в работе компании.

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