"Алтай авиа" окажет помощь пострадавшим при крушении вертолета в Республике Алтай

По данным МЧС, при ЧП погибли шесть человек, пострадали семеро

МОСКВА, 27 июля. /ТАСС/. Авиакомпания "Алтай авиа" находится в контакте с властями для выяснения всех обстоятельств крушения вертолета в Республике Алтай, пострадавшим при ЧП окажут помощь. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе авиакомпании.

"Мы подтверждаем, что вертолет принадлежит авиакомпании "Алтай авиа". Мы находимся в тесном контакте с органами государственной власти для выяснения всех обстоятельств крушения. Выражаем соболезнования родным и близким погибших. Всем пострадавшим будет оказана помощь", - рассказали в пресс-службе.

Ранее в пресс-службе МЧС сообщили ТАСС, что, по предварительным данным, на борту вертолета находились 13 человек - 6 из них погибли на месте, еще 7 пострадали. Западно-Сибирская транспортная прокуратура начала проверку по факту крушения. СК возбудил дело о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта. Росавиация сообщала позднее, что трое членов экипажа и 13 пассажиров находились на борту потерпевшего крушение в Республике Алтай вертолета Ми-8. Экипаж, как уточнялось, в инциденте не пострадал.