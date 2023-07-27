В деятельности авиакомпании, чей вертолет упал на Алтае, выявили десятки нарушений

В частности, выяснилось, что некоторые пилоты не прошли в полном объеме программу подготовки по поиску и спасению

МОСКВА, 27 июля. /ТАСС/. Нарушения в подготовке пилотов авиакомпании "Алтай авиа" выявили во время одной из последних проверок.

Об этом свидетельствуют данные сервиса СПАРК.

По данным сервиса, внеплановая проверка, проведенная Ространснадзором в январе 2021 года, выявила 37 нарушений. В октябре плановая проверка зафиксировала то же количество недостатков. В частности, выявили, что некоторые пилоты вертолетов Ми-8 не прошли в полном объеме программу подготовки по поиску и спасению и также не были готовы к весенней эксплуатации воздушных судов. При этом выявлялись случаи привлечения пилотов к работе в выходные дни или до окончания времени, положенного на отдых.