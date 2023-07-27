27 июля, 12:35

На севере Ирака потерпел крушение военный вертолет

По данным портала Shafaq News, вертолет, принадлежавший международной коалиции, упал из-за технической неисправности

МОСКВА, 27 июля. /ТАСС/. Армейский вертолет потерпел крушение в иракской провинции Эрбиль, расположенной на севере страны и входящей в состав Иракского Курдистана. Об этом сообщил портал Shafaq News со ссылкой на источник в местной администрации.

По его данным, вертолет, принадлежавший международной коалиции, упал в 13:00 по местному времени (совпадает с мск) из-за технической неисправности. Инцидент произошел к юго-западу от столицы региона, города Эрбиль.

В результате аварии есть пострадавшие, их число не приводится. 

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Ирак
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