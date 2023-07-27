Мэр Донецка сообщил о ранении двух человек в результате обстрела ВСУ

Украинские военнослужащие ранее обстреляли Киевский район города

ДОНЕЦК, 27 июля. /ТАСС/. Пожилые мужчина и женщина получили ранения при обстреле со стороны Вооруженных сил Украины Киевского района Донецка, сообщил в Telegram-канале мэр города Алексей Кулемзин.

"В результате обстрела Киевского района ранены мужчина 1958 года рождени и женщина 1961 года рождения", - написал мэр.

Ранее Кулемзин сообщал о ранении 20-летнего мужчины на одной из улиц Киевского района в результате обстрела.

Как сообщило представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК), с начала суток Киевский район города подвергался обстрелам 22 раза. По нему были выпущены как ракеты из реактивных систем залпового огня, так и снаряды из ствольной артиллерии калибром 155 мм.