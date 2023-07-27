Румынский суд оправдал бывших офицеров госбезопасности, обвинявшихся в убийстве диссидента

Инстанция отклонила апелляции прокуроров и сына Георге Урсу

БУХАРЕСТ, 27 июля. /ТАСС/. Высокий кассационный суд (высшая судебная инстанция) Румынии окончательно оправдал бывших офицеров Секуритате (политическая полиция режима Чаушеску) Марина Пырвулеску и Василе Ходиша, которые обвинялись в бесчеловечном обращении с диссидентом Георге Урсу. Об этом сообщило агентство Agerpres.

Инстанция отклонила апелляции прокуроров и сына Георге Урсу Андрея, оставив в силе оправдательный приговор бухарестского апелляционного суда от 2019 года. Прокуроры обвинили Пырвулеску и Ходиша в "преступлении против человечества", однако судья апелляционного суда изменила квалификацию деяний на "бесчеловечное обращение". В ходе процесса, получившего в Румынии широкую огласку, обвиняемые утверждали, что невиновны, заявив, что "лишь выполняли приказы".

Согласно сведениям прокуроров, Георге Урсу был задержан Секуритате, так как отправил несколько писем на радио "Свободная Европа" и вел дневник, в котором описывал злоупотребления режима Чаушеску. Он был обвинен во враждебных по отношению к режиму действиях и арестован 21 сентября 1985 года. Чтобы избежать международного скандала (Урсу входил в круг известных румынских литераторов), Секуритате инсценировала уголовное дело из-за найденных у него $17. Урсу был помещен в камеру с уголовниками и умер 17 ноября 1985 года в результате побоев, которым его подвергали как следователи, так и сокамерники.