В Греции 74 пожарных пострадали при тушении лесных пожаров за 10 дней

За последние трое суток в стране возникло 177 очагов лесных пожаров

АФИНЫ, 27 июля. /ТАСС/. 74 пожарных пострадали при тушении лесных пожаров в Греции за 10 дней, за последние трое суток в стране возникло 177 очагов лесных пожаров. Об этом сообщил на брифинге официальный представитель греческого правительства Павлос Маринакис.

"В нашей стране с 17 июля в ходе тушения лесных пожаров пострадали 74 пожарных. Мы благодарны всем этим людям, которые неустанно борются с пламенем и предпринимают усилия, которые выходят за рамки их служебного долга", - сказал Маринакис.

По его словам, всего в стране за последние трое суток возникли 177 очагов лесных пожаров. "Только вчера вспыхнул 61 пожар, а всего по стране [в четверг] было 90 фронтов огня", с которыми боролись силы пожарных на земле при поддержке пожарной авиации с воздуха, сказал он.

Маринакис отметил, что полиция задержала несколько человек по обвинению в умышленных и неумышленных поджогах растительности. "Местные следственные органы, а также специальные подразделения по расследованию поджогов изучают конкретные жалобы в районах, где произошел ряд пожаров", - сказал он.

По его словам, пожарные продолжают тушить наиболее мощные лесные пожары на островах Родос, Корфу (Керкира), Эвбея и в области Магнесия (центральная Греция). "Там имеются активные фронты огня. При этом картина на Родосе, Корфу и в районе городка Каристос на Эвбее улучшилась, а пожар в Магнесии не угрожает жилым районам", - сказал Маринакис.

Представитель правительства подчеркнул, что "повышение температуры во всем Средиземноморском бассейне создает крайне тяжелые условия для борьбы с пожарами, что проявляется не только в Греции, но и в других странах Юга, таких как Франция, Италия, Хорватия, Алжир и Испания". "В Греции в среду во время пожаров погибли два человека, в Алжире жертвами огня стали 34 человека, а в Италии - семь. Там условия еще более тяжелые, так как в северных районах идут проливные дожди и выпадает град. В Хорватии пожарные самолеты не смогли вылететь на тушение пожаров из-за сильного ветра", - сказал Маринакис.

Оценка нанесенного ущерба

Он отметил, что работники Министерства по борьбе с климатическими кризисами и гражданской защите уже завершили подсчет ущерба, нанесенного пожарами домам и инфраструктуре на востоке и западе столичной области Аттика и в области Лутраки. Группа экспертов этого ведомства находится на острове Родос, проводя такую работу в тех районах, где им это разрешает делать Пожарная служба. В частности, на Родосе оценка нанесенного ущерба домам и инфраструктуре началась в районах Лаэрма, Лардос, Асклипиио и Геннади, сказал Маринакис.