В селе под Геническом уничтожили незаконный схрон оружия и боеприпасов

В нем находились более 2,5 тыс. патронов, ручные гранаты, гранатометные выстрелы и реактивные пехотные огнеметы

ГЕНИЧЕСК, 27 июля. /ТАСС/. Сотрудники УФСБ России по Херсонской области обнаружили незаконный схрон с оружием и боеприпасами в Павловке Генического района, в котором находились более 2,5 тыс. патронов, ручные гранаты, гранатометные выстрелы и реактивные пехотные огнеметы. Схрон был уничтожен, сообщили в пресс-службе ведомства.

"УФСБ России по Херсонской области в рамках противодействия незаконному обороту оружия на территории села Павловка Генического района выявлен схрон с оружием и боеприпасами. В ходе осмотра обнаружены 2,5 тыс. патронов калибра 5,45 мм, 11 гранат "Ф-1", 21 выстрел к гранатомету ВОГ 25, 3 РПО-А (реактивный пехотный огнемет) "Шмель", - сообщили в ведомстве.

После оценки их состояния специалистом-взрывотехником боеприпасы и вооружение уничтожены накладным зарядом на месте обнаружения.