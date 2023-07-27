В Брянской области задержали россиянина, который готовился воевать за Украину

Возбуждено уголовное дело по статье о госизмене

БРЯНСК, 27 июля. /ТАСС/. Сотрудники УФСБ России по Брянской области совместно с полицейскими задержали россиянина, планировавшего выехать на Украину и воевать против российских войск.

Возбуждено уголовное дело по статье о госизмене, сообщила пресс-служба регионального УФСБ.

"В результате проведенных оперативно-разыскных мероприятий УФСБ России по Брянской области совместно с сотрудниками регионального УМВД выявлена и пресечена противоправная деятельность гражданина Российской Федерации, осуществившего приготовление к участию в вооруженном формировании на территории иностранного государства в целях нанесения ущерба безопасности РФ. Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 30 и ст. 275 УК РФ. В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу", - говорится в сообщении.