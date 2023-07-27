На севере Иркутской области ввели режим ЧС для борьбы с лесными пожарами

На территории муниципалитета действует шесть очагов, один из них локализован на площади 17 га

ИРКУТСК, 27 июля. /ТАСС/. Режим чрезвычайной ситуации введен в Катангском районе на севере Иркутской области, где зарегистрировано шесть лесных пожаров. Об этом сообщила пресс-служба правительства региона.

"В связи с осложнением лесопожарной обстановки и для повышения оперативности реагирования накануне постановлением мэра Катангского района на территории введен режим чрезвычайной ситуации муниципального характера в лесах, который позволит привлечь к ликвидации возгораний дополнительные силы и средства пожаротушения", - говорится в сообщении.

В район ранее перебросили 85 сотрудников парашютно-десантной пожарной службы. На территории муниципалитета действует шесть очагов, один из них локализован на площади 17 га. Власти региона попросили федеральный штаб по борьбе с лесными пожарами направить в регион самолет-зондировщик для искусственного вызывания осадков.

Почти 100 парашютистов-десантников также перебросили еще в три северных района области, где установился самый высокий класс пожарной опасности. Вертолетами Ми-8 они доставляются к очагам для их тушения. В пятницу самолетом Ан-26 планируется переброска еще 75 пожарных. Всего в Иркутской области, по данным на четверг, зарегистрировано девять лесных пожаров на общей площади 37,7 га. Угрозы населенным пунктам нет.