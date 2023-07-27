27 июля, 13:14,
обновлено 27 июля, 13:15

В Татарстане арестовали главного энергетика строительной компании по делу о взятке

Сумма взятки составила 2,2 млн рублей

ТАСС, 27 июля. Набережночелнинский городской суд арестовал главного энергетика строительной компании ООО "Алабуга девелопмент" Рустама Гумерова в рамках уголовного дела о взятке в 2,2 млн рублей за содействие в заключении договоров, сообщили ТАСС в пресс-службе суда.

"Главного энергетика ООО "Алабуга девелопмент" Гумерова Рустама Накиповича арестовали до 25 сентября по подозрению в получении взятки (ч. 6 ст. 290 УК РФ) за содействие в заключении договоров ", - сказала представитель суда.

Уголовное дело было возбуждено 25 июля. Гумеров был задержан правоохранительными органами после получения первой части взятки в размере 500 тыс. рублей, добавила пресс-секретарь суда Алсу Сулейманова. 

Теги:
РоссияТатарстан
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