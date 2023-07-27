27 июля, 13:48

Стрелявшего по машинам жителя Курганской области приговорили к 13 годам лишения свободы

Его признали виновным в краже чужого имущества, хищении оружия, хулиганстве, посягательстве на жизнь сотрудника правоохранительных органов и незаконном хранении боеприпасов

ТАСС, 27 июля. Курганский областной суд приговорил к 13 годам лишения свободы мужчину, стрелявшего по машинам в городе Щучье Курганской области. Его признали виновным в краже чужого имущества, хищении оружия, хулиганстве, посягательстве на жизнь сотрудника правоохранительных органов и незаконном хранении боеприпасов, сообщили в пресс-службе суда.

"По совокупности преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 158, ч. 1 ст. 226, ч. 2 ст. 213, ст. 317 и ч. 1 ст. 222 УК РФ, подсудимому назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 13 лет с отбыванием первых трех лет в тюрьме, а оставшегося срока лишения свободы - в колонии строгого режима, с ограничением свободы сроком на один год", - говорится в сообщении.

Суд установил, что виновный, находясь в состоянии алкогольного опьянения, залез в чужой автомобиль и украл оттуда вещи, в том числе и оружие с боеприпасами. "После этого подсудимый из хулиганских побуждений открыл стрельбу из похищенного карабина по проезжавшим мимо автомобилям, причинив им механические повреждения, а затем выстрелил в прибывшего на место происшествия сотрудника Росгвардии", - добавили в пресс-службе.

В ноябре 2022 года стало известно, что злоумышленник открыл стрельбу на одной из улиц города по проезжающим автомобилям. Из-за ЧП занятия в находившейся рядом школе были отменены. По данным регионального УМВД, неоднократно судимый за имущественные преступления житель Щучье 2003 года рождения стрелял из оружия, которое незадолго до этого похитил из чужого автомобиля. 

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РоссияКурганская область
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