СК начал проверку в связи с массовой гибелью птицы на птицефабрике в Вологодской области

На предприятии изъяты документация, опрошены сотрудники

ТАСС, 27 июля. Следователи следственного управления СК РФ по Вологодской области организовали проверку в связи с массовой гибелью домашней птицы на птицефабрике в деревне Парфеново Череповецкого района, где ранее был зафиксирован высокопатогенный грипп птиц. На предприятии изъяты документация, опрошены сотрудники, сообщило следственное управление СК РФ по области.

"В связи с выявленным фактом массового падежа домашней птицы на производстве в деревне Парфеново Череповецким межрайонным следственным отделом СУ СК России по Вологодской области проводится процессуальная проверка по статье 249 УК РФ (нарушение ветеринарных правил, повлекшее по неосторожности распространение эпизоотий или иные тяжкие последствия)", - говорится в сообщении.

Следователи осмотрели производственные помещения птицефабрики, зафиксировали факт гибели птиц. Опрошены работники птицефабрики, изъята необходимая документация для оценки соблюдения ветеринарных правил.

Ранее пресс-служба правительства области сообщила об очаге птичьего гриппа на Малечкинской птицефабрике в деревне Парфеново. Диагноз был подтвержден в базовой лаборатории с углубленным исследованием в городе Владимире. Изъятию и уничтожению подлежит все поголовье хозяйства - 493 тыс. птиц. В районе очага введен карантин. Предполагаемым источником заражения стал открытый водоем, куда могли занести инфекцию перелетные птицы.

За 2022 год Малечкинская птицефабрика произвела порядка 130 млн штук яиц, или 21% от общего объема производства в области. За первую половину этого года произведено 65 млн штук яиц.

Грипп птиц - острое инфекционное заболевание, которое может передаваться от птицы к человеку. В России таких инцидентов пока не зафиксировано.