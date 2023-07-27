Рядом с Курильскими островами произошло землетрясение магнитудой 5,3

Его ощущали жители города Курильска, поселка городского типа Южно-Курильск, сел Малокурильское и Буревестник

ТАСС, 27 июля. Землетрясение магнитудой 5,3 зарегистрировали в акватории Тихого океана недалеко от Курильских островов. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МЧС по Сахалинской области.

"27 июля 2023 года зарегистрировано землетрясение в акватории Тихого океана в 35 км юго-восточнее села Буревестник. Магнитуда сейсмособытия составила 5,3, глубина 16 км", - говорится в сообщении.

Отмечается, что землетрясение ощущалось до трех баллов на территории города Курильска, поселка городского типа Южно-Курильск, сел Малокурильское и Буревестник.

По данным пресс-службы, тревога цунами не объявлялась. Все службы работают в штатно. О жертвах и разрушениях не сообщается.