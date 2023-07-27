Под Липецком изъяли более 30 кг мефедрона

В подпольной нарколаборатории нашли также 1,6 тыс. л сырья для производства наркотика

ТАСС, 27 июля. Сотрудники управления ФСБ по Липецкой области выявили в селе Бредихино подпольную нарколабораторию в частном доме. Об этом сообщила в четверг пресс-служба УФСБ по региону.

"Пресечена деятельность участников организованной преступной группы, организовавших на территории частного домовладения в селе Бредихино Краснинского района Липецкой области нарколабораторию. Из незаконного оборота изъято более 30 кг наркотического средства (мефедрон), порядка 1,6 тыс. л химических веществ и прекурсоров, а также оборудование для производства наркотиков", - говорится в сообщении.

По данным пресс-службы УФСБ по региону, возбудили уголовное дело по ч. 5 ст. 228.1 УК РФ "Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств в особо крупном размере", подозреваемым избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, ведется следствие.