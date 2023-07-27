В Москве возбудили дело по факту приготовления теракта 17-летним молодым человеком

Обвиняемый планировал осуществить взрыв объекта газопроводной сети

МОСКВА, 27 июля. /ТАСС/. Управление Следственного комитета по Москве возбудило уголовное дело по факту приготовления террористического акта 17-летним молодым человеком. Об этом ТАСС сообщила старший помощник руководителя столичного ГСУ СК РФ Юлия Иванова.

"Хорошевским межрайонным следственным отделом следственного управления по Северо-Западному административному округу главного следственного управления Следственного комитета РФ по Москве возбуждено уголовное дело в отношении 17-летнего молодого человека. Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 30, ч. 1 ст. 205 УК РФ (приготовление к террористическому акту)", - сказала она.

По информации следствия, молодой человек планировал совершить теракт не позднее 29 января. Обвиняемый нашел в интернете информацию о том, как сделать взрывное устройство, и узнал расположение объектов газопроводной сети Московской области. Затем он приобрел все необходимое для изготовления устройства, чтобы взорвать объект газопроводной сети. Противоправная деятельность фигуранта была выявлена и пресечена в ходе совместной работы следователей столичного Следственного комитета, УФСБ России по Москве и Московской области, ЦПЭ УВД по Северо-Западному административному округу ГУ МВД России по Москве, ГУПЭ МВД России. Прошли обыски по месту жительства фигуранта, сейчас он задержан, идет сбор доказательств.

Следствие будет ходатайствовать перед Хорошевским районным судом Москвы об избрании молодому человеку меры пресечения в виде заключения под стражу.